Череповецкое кафе нарушило новые правила с QR-кодами

В Череповце в одном из кафе на улице Сталеваров мобильная группа выявила нарушение новых противоэпидемических правил, которые действуют в Вологодской области с 1 ноября и, как минимум, до 30 ноября. Проверяющим не смогли предъявить считывающее устройство для QR-кодов, а не входе не спрашивали медицинские справки. Об этом сообщил официальный сайт города.

Сотрудники заведения пояснили, что считывающее устройство пока не купили, а QR-коды спрашивают только на кассе. Кафе выписали предупреждение - на следующий раз штрафа будет не избежать.

В еще трех заведениях Индустриального района нарушений выявить не удалось - на входе стояли сотрудники со считывающим устройством, а код по правилам сверяли с удостоверением личности. Работники общепита признались, что посещаемость упала, но многие все-таки берут еду на вынос. Иногда приходится сталкиваться и с возмущением клиентов.

В городе металлургов ежедневно работает до 6 мобильных групп, которые проверяют общественные места. В них входят главы городских управ, участковые и сотрудники Роспотребнадзора.