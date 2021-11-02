В Вологде в новую школу требуется 70 учителей

В Вологде строится школа на улице Возрождения. Однако желающие в ней работать могут сделать первый шаг к мечте: на следующей неделе начнется формирование штата работников. Только учителей потребуется около 70 человек. Резюме будут принимать в электронном виде - на сайте 28 школы. С 8 ноября их примут в Управлении образования Вологды. Уже получены 15 обращений - на получение места учителя претендуют педагоги из районов Вологодской области, из Вологды и даже из других регионов России.

Стройка пока закончена лишь на четверть, необходимое оборудование будут закупать после Нового года, тогда же начнется и набор учащихся в новую школу

Стоимость строительства нового учебного заведения - более 860 млн рублей.