Тарножане массово бойкотируют вакцинацию

В Тарногском районе сложилась серьезная ситуация по заболеванию коронавирусом. Заболеваемость в районе выше, чем в среднем по области, при этом уровень вакцинации — гораздо ниже.

Согласно статистике, с апреля 2020 года заболело коронавирусом более 1100 местных жителей, за неделю фиксируется около 40 новых случаев заболевания, каждый третий-четвертый поступает в моногоспитали Вологды. Напомним, население района - около 11 тысяч человек.

Как заверяет правительство области, все условия для успешной вакцинации населения в медучреждении созданы, в наличии - три вида вакцины: порядка 600 доз вакцины «Спутник V», 450 доз «Спутник Лайт» и около 50 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона».

«Мощности ЦРБ позволяют вести вакцинацию каждый день, и мы готовы выходить в любой выходной и праздничный день для проведения вакцинации», — говорит Геннадий Лебедев.

Однако, сами тарножане не спешат прививаться от коронавиуса.

Однако люди видят проблему с другой стороны: Так, Екатерина Генералова пишет:

"Люди умирают, потому что не оказывают своевременно медицинскую помощь!!! Результат теста на ковид идет в Тарногу чуть ли не неделю, а ведь районная ЦРБ без теста не берет человека!!! Как случилось с моим отцом!!! Ведь звонили просили слезно возьмите человека, нам отказали, ждали результат теста, не лечили!!! Итог - человека нет!!!!!! Скорая даже не приехала за ним!! Типа, есть свой фельдшер!! А что она Бог? Даже кислорода нет!!!!"

Павел Попов сетует, что оперативно не делаются тесты: "Заболел человек, вызвал врача, врач ни чего серьёзного не находит, мазки на COVID не берут, и этот человек продолжает работать и заражать других, в итоге оказывается, что у него COVID, а он уже заразил несколько человек. И почему нельзя сделать тест на COVID в самом начале заболевания? Некоторые готовы заплатить за тест, но и этого в Тарноге сделать нельзя. Поэтому количество заражённых увеличивается в разы..."

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