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Общество2 ноября 2021 10:49

Родителям элитной вологодской школы отказали в установке "умного перехода"

Там нет концентрации ДТП
Иван Чухнин
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Родители элитной школы получили отказ от властей города. Они просили оборудовать «умный» пешеходный переход рядом со школой №1, но получили отказ.

Речь идет о переходе через улицу Ленина у Кировского сквера.

Машины по Зосимовской поворачивают на Ленина, в темное время суток там небезопасно.

Раньше были там лежачие полицейские, но их убрали и скорость автомобилей там довольно высока.

Письмо написала Наталья Красильникова, ее поддержали другие родили. Но городская администрация написала отказ: там , якобы, в 2022 и последующих годах не планируется на данном участке установка "умного перехода"..."За три последние года вышеуказанный пешеходный переход не являлся местом концентрации ДТП".