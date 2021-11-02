Родителям элитной вологодской школы отказали в установке "умного перехода"

Родители элитной школы получили отказ от властей города. Они просили оборудовать «умный» пешеходный переход рядом со школой №1, но получили отказ.

Речь идет о переходе через улицу Ленина у Кировского сквера.

Машины по Зосимовской поворачивают на Ленина, в темное время суток там небезопасно.

Раньше были там лежачие полицейские, но их убрали и скорость автомобилей там довольно высока.

Письмо написала Наталья Красильникова, ее поддержали другие родили. Но городская администрация написала отказ: там , якобы, в 2022 и последующих годах не планируется на данном участке установка "умного перехода"..."За три последние года вышеуказанный пешеходный переход не являлся местом концентрации ДТП".