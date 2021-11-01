В Вологде открылся моногоспиталь для ковидных детей

Вологодская областная детская больница

В Вологде в Вологодской областной детской клинической больнице с 1 ноября открылась "красная зона" для несовершеннолетних с COVID-19.

Пациенты со всей области будут лечиться в отдельном двухэтажном корпусе. Выделено 50 коек 20 боксов для детей без сопровождения родителей и 30 для лечения детей с родственниками, которые тоже болеют коронавирусом в легкой форме. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

Выделить дополнительные койки предложил глава региона во время оперативного штаба по коронавирусной инфекции 21 октября. По данным властей, в детской больнице есть все необходимое: СИЗы, лекарства, к 35 койкам проведен кислород.

В основном дети болеют, бессимптомно, но количество случаев тяжелого течения болезни увеличивается. Раньше несовершеннолетним делали ПЦР-тест и до получения результатов размещали в инфекционно-боксированном отделении. С положительным тестом клали в инфекционную больницу - там выделены койки для детей с ковидом.

По состоянию на 1 ноября, за минувшие сутки выявлен 361 новый случай коронавирусной инфекции в Вологодской области, 8 вологжан умерли.