Вологодскому самолету Ту-142 МК присвоено имя Александра Клубова

Фото: администрация Вологодского муниципального района

На военном аэродроме в поселке Федотово 30 октября прошло торжественная церемония присвоения имени известного вологжанина прошедшему масштабную модернизацию военному самолету. Ту-142 МК с бортовым номером 53 теперь носит имя дважды Героя Советского Союза Александра Клубова.

Под звуки военного марша с фюзеляжа скинули полотно: под ним красовалась ярко-красная надпись «Александр Клубов» с флагом Военно-морского флота РФ. Члены экипажа признались, что для них огромная честь летать на самолете с таким именем.

Фото: администрация Вологодского муниципального района

Советский летчик не дожил до своего 27-летия, но успел совершить 457 боевых вылетов и поучаствовать 95 воздушных боях - уничтожив единолично 31 самолет, еще 19 в группе с товарищами. Александр Клубов погиб 1 ноября 1944 года на одном из прифронтовых аэродромов в Польше. Трагедия произошла при приземлении после тренировочного полёта на новейшем истребителе Ла-7. Из-за бокового ветра машина отклонилась и вылетела за пределы полосы. Колесо шасси попало в размытую дождём канаву, самолет перевернулся через нос, левым бортом придавив голову пилота.

Имя Александра Клубова также носит Кубенская школа Вологодоского района, где открыт авиакосмический кадетский класс. В деревне Яруново Новленского поселения - на родине летчика - установлен памятник защитникам Родины, на котором значатся имена Клубова, генерал-лейтенанта артиллерии Иннокентия Мушнова, генерал-полковника Бронислава Омеличева и других. Растет роща Памяти из липы, кедра, клена и дуба.

Фото: администрация Вологодского муниципального района

Глава Вологодского района пообещал продолжить увековечивание Памяти героев в Красном Береге. Сергей Жестянников заявил: «Жизнь Александра Клубова, обычного парня из деревни – пример того, как упорством, трудом и стремлением к мечте можно покорить небо. И теперь самолет с его именем продолжит путь героя. Благодарю командование Военно-воздушных сил, Клуб деловых людей Вологодского землячества за эту важную инициативу, Правительство области, главу региона за поддержку. Гордимся нашим героем!»

В торжественном мероприятии в Федотово поучаствовали замгубернатора Евгений Богомазов, глава Вологодского района Сергей Жестянников, глава Федотовского поселения Владимир Якимов. Присоединились инициаторы увековечивания памяти героя члены Клуба деловых людей Вологодского землячества. В их числе оказалась и внучатая племянница великого летчика Анна Бочкарева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Вологодского района.

Ту-142 МК