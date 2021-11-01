Кузинского пиромана так и не был вычислили?

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В многострадальном Кузино, что под Великим Устюгом, сгорели хозпостройки. Сообщение о пожаре поступило 1 ноября в 03 часа 04 минуты. Горели сараи на улице Судоводителей, 2.

В результате строения и имущество были уничтожены.

Площадь пожара – 200 квадратных метров. Сгорели хозпостройки (количество устанавливается). Повреждена наружная отделка, кровля и стекла в четырех квартирах рядом стоящего двухэтажного восьмиквартирного деревянного дома. Предположительная причина пожара – поджог. В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава.Ранее в социальных сетях местные жители сообщали о пиромане - поджоги уже уничтожили ряд зданий и построек. Однако пожары продолжаются.