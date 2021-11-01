Вологодские студенты университетского колледжа могут получить по тысяче рублей за поставленную прививку

В вологодском университетском колледже привитые студенты получат по 1 тысяче рублей. Ректор крупнейшего вуза Вячеслав Приятелев пообещал вознаграждение всем привившимся. Выплату можно будет получить при предъявлении соответствующего документа.

Как сообщает пресс-служба университета, успеть сделать прививку необходимо до 30 ноября. Выплата будет равна государственной академической стипендии в колледже, напомним, вакцинироваться, а значит и получить выплату можно только тем, кто старше 18 лет.

Для студентов прививочные пункты работают в здравпунктах университета, расположенных на улицах Ленина, 15 и Мальцева, 2.