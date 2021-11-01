Власти запретили парковку в центре Вологды

С 1 ноября запрещена парковка в центре Вологды: нельзя парковаться на нечетной стороне улицы Лермонтова от улицы Ленина и вдоль дома № 15 до поворота у реки Золотухи.

Об этом предупреждает пресс-служба администрации Вологды.

Припаркованные здесь автомобили сужали проезжую часть, при повороте машин с улицы Ленина направо это создавало аварийные ситуации.

Крайний правый ряд был занят припаркованными автомобилями, так что водители вынуждены поворачивать в левую полосу. Решение запретить парковку на данном участке проезжей части было принято совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.