В Вологде горел двухэтажный деревянный дом на улице Гоголя

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде горел двухэтажный деревянный дом. 30 октября пожарные выезжали на улицу Гоголя.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал поступил в 16 часов 51 минуту. Горела одна из квартир дома 48 по улице Гоголя. Это здание 1880 года постройки ранее горело.

Возгорание произошло в комнате на 2 этаже.

Площадь пожара - 30 квадратных метров. Выгорела внутренняя отделка, повреждены несущие стены, пол, оконная рама, мебель. Причина – поджог.

В ликвидации были задействованы 7 единиц техники, 18 человек личного состава.