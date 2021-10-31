В Череповце пожарные спасли людей и собаку из горящего общежития

30 октября около 9 часов вечера в Череповце, на улице Пионерской, 19, произошел пожар. Горела комната на 5 этаже общежития. Потребовалась массовая эвакуация. На место выезжали 9 единиц техники. Эвакуировали людей, среди спасенных была и собака.

Вот что сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области: "На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось задымление с 1 по 5 этаж, а также открытое горение с двух окон на 5 этаже. Пожарно - спасательными подразделениями с помощью спасустройств были спасены 8 человек, ещё один спасен с помощью автолестницы. 18 человек эвакуированы".

Причиной называется неисправность электрооборудования, площадь пожара - 18 квадратных метров, закопчены помещения на площади 100 квадратных метров.