Пожар в центре Вологды: из деревяшки спасли трех бездомных, включая колясочника

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В минувшую субботу, 29 октября, вечером вспыхнул двухэтажный деревянный дом по адресу Пушкинская, 7. Спасатели получили тревожный сигнал в 22:13. Во время ЧП в расселенном здании находились трое бездомных.

Пушкинская, 7 - около площади Революции Фото: Яндекс

На место прибыл наряд ППС: правоохранитель вывел с первого этажа 49-летнего инвалида-колясочника. Со второго этажа эвакуировать погорельцев пришлось уже пожарным: с помощью спасательных устройств спасли мужчину и 43-летнюю женщину. Их осмотрели медики - в госпитализации они не нуждались.

Причиной пожара стала неисправность в печи. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Для ликвидации прибыли 3 единицы техники и 8 человек личного состава.