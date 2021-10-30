Сотни череповчан получили штрафы за парковку на газонах

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В Череповце с мая 2021 года 470 водителей получили штрафы за парковку на газоне. 26 октября административная комиссия мэрии рассмотрела еще 29 подобных дел.

Череповчане обычно оправдываются, что им нужно было сбегать за хлебом, либо машину негде поставить. Однако зеленый покров это не вернет. Кроме того, из-за нарушителей земля с газонов размазывается по дорогам, в лучшем случае - высыхает в пыль и разлетается в лица пешеходов.

Обычно информация о нарушителях поступает от очевидцев. Большинство пойманных больше такого поведения себе не позволяет, но иногда рецидив случается через пару месяцев. Об этом сообщил замначальника управления административных отношений мэрии Анатолий Корюкин.

Штраф за парковку на газоне для граждан составляет от 500 до 2000 рублей.