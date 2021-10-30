В Вологодской области запретили движение большегрузов из-за распутицы

В Вологодской области из-за дождей переувлажнилось земляное полотно дорог, не покрытых асфальтом. 12 муниципалитетов решили ограничить движение большегрузного тяжеловесного транспорта. Об этом заявил начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев 28 октября.

На данный момент ограничения уже действуют в Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Никольском, Нюксенском, Тарногском и Тотемском районах. В ноябре ограничат движение еще в 5 районах: с 1 ноября в Сямженском, с 7 ноября в Грязовецком, с 9 ноября в Череповецком, с 10 ноября в Вашкинском и Кичменгско-Городецком.

В остальных районах ограничивать движение не планируют. Вологжане утверждают, что ограничения не работают - лесовозы продолжают ездить и разбивать дорогу. При этом штрафы - минимальные.