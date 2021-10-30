Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 октября 2021 17:32

На Вологодчине естественная убыль населения за год выросла на 63%

Превышение числа умерших над числом родившихся в регионе выросло на 2404 человек
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Вологодской области Департамент стратегического планирования опубликовал доклад о социально-экономической ситуации за минувший год. На основании данных Росстата смертность увеличилась на 19%, а рожать стали меньше.

За прошлый год с с января по август естественная убыль населения - превышение числа умерших над числом родившихся - составляет 3797 человек, в 2021 году за тот же период разница уже в 6201 человека. Вологжане стали вымирать на 63% быстрее.

В этом году за данный период родилось 6896 малышей, а в прошлом 7198.