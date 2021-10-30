В Вологде благоустроили сквер на пересечении Конева-Архангельская

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В областной столице облагородили сквер в Южном микрорайоне. У пересечения улиц Конева - Архангельская на зеленой территории сделали дорожки, дренаж, провели дополнительное озеленение. Появилась ёлка - для новогодних празднеств. Работы были проведены в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» (2 млн рублей), а на средства городского бюджета был заасфальтирован тротуар.

Дорожки выложили из брусчатки с монтажом бордюрного камня. По мнению главного специалиста по связям с общественностью Центра по работе с населением Вологды Алексея Туманова, работы выполнены хорошо.

В прошлом году по тому же проекту была установлена детская спортплощадка у школы № 37. Всего в 2021 году было благоустроено 34 объекта. Сейчас вологжане старше 16 лет могут выбрать, какие инициативы будут выбраны в следующем году для реализации в рамках проекта «Народный бюджет ТОС».