Иркутский бомж пытался обокрасть вологодское Правительство с помощью болгарки

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В пятницу, 29 октября, у здания Правительства Вологодской области в 4 утра заметили подозрительного мужчину. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Как сообщила пресс-служба местной Росгвардии, сомнительный персонаж пытался вскрыть ящики с оборудованием для замены лифтов. Сделать он это собирался с помощью ручного электроинструмента для распиливания металла.

Мужчину задержали. Правонарушителем оказался 42-летний рецидивист - уроженец Иркутской области, который обосновался в Вологде, хотя жилья не имеет. Как выяснилось, бездомный разыскивается за кражу электроинструмента... Происхождение болгарки в рюкзаке подозреваемый объяснить не смог.

В мае 2020 года буйный иркутянин поджег музей "Вологодская ссылка" на Марии Ульяновой, 33 - через дорогу от Правительства. Именно там с декабря 1911 года по февраль 1912 года жил Сталин.