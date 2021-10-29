Резня на сельхозпредприятии под Вологдой: работник воткнул разделочных нож в товарища

В Вологодском районе на одном из сельхозпредприятий произошло убийство. Вечером в минувший четверг, 28 октября, двое работников 41 и 48 лет решили отметить окончание рабочего дня спиртным, но начали за здравие, а кончили за упокой. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Во время застолья вологжане что-то не поделили, в результате младший собутыльник воткнул в грудь товарища разделочный нож. После нападения он припрятал орудие убийства на территории фермы и вернулся за стол. К тому моменту очевидцы потасовки вызвали скорую и полицию, но пострадавший не дождался медиков и скончался от ножевых ран.

Подозреваемого задержали правоохранители. Готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу. Назначены экспертизы, ведется следствие.