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Происшествия29 октября 2021 16:42

Резня на сельхозпредприятии под Вологдой: работник воткнул разделочных нож в товарища

Мужчины в тот вечер "соображали на двоих"
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодском районе на одном из сельхозпредприятий произошло убийство. Вечером в минувший четверг, 28 октября, двое работников 41 и 48 лет решили отметить окончание рабочего дня спиртным, но начали за здравие, а кончили за упокой. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Во время застолья вологжане что-то не поделили, в результате младший собутыльник воткнул в грудь товарища разделочный нож. После нападения он припрятал орудие убийства на территории фермы и вернулся за стол. К тому моменту очевидцы потасовки вызвали скорую и полицию, но пострадавший не дождался медиков и скончался от ножевых ран.

Подозреваемого задержали правоохранители. Готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу. Назначены экспертизы, ведется следствие.