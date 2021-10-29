Вологжане смогут перекусить стритфудом без QR-кода

В Вологодской области уточнили, что QR-код о вакцинации от коронавируса не будут проверять при заказе еды из ресторана, в кафе навынос, а также в уличных павильонах. Такое заявление сделал начальник областного департамента экономического развития Евгений Климанов.

Обслуживание клиентов заведений общественного питания можно вести только вне помещений. Дожидаться заказа нужно на входе. При этом покушать в фудкортах и придорожных кафе без QR-кода нельзя. С медотводом посещать такие заведения можно только при отрицательном ПЦР, который действует в течение 72 часов. Проверять подлинность QR-кода будет специальный сотрудник - с помощью мобильного приложения или считывающего устройства.

Нет QR-кода - нет еды. Обязательно предъявить и документ, удостоверяющий личность. Гражданам без необходимых документов будет отказано в обслуживании, либо организация получит крупный штраф.

Напомним, с 1 ноября до 30 ноября на Вологодчине для посещения развлекательных и спортивных учреждений, общепита, общественных мест необходимо предъявить QR-код или справку о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.