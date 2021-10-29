Череповчанин специализировался на краже велосипедов

В Череповце полицейские поймали велосипедного вора. Его подозревают в серии краж. В полицию с заявлением о краже велосипеда с лестничной площадки обратилась 21-летняя череповчанка. Ее велосипед стоимостью в 15 тысяч рублей бесследно исчез.

Выяснилось, что к преступлению может быть причастен череповчанин 1991 г.р. Его задержали в Индустриальном районе и доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в краже. Оказалось, велосипед он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Выяснилось, что мужчина совершил ещё одну подобную кражу: также из подъезда одного из домов по улице Бардина. Он сорвал навесной замок и проник в подсобное помещение. Похищенный велосипед он отдал своему знакомому в счет долга.

Похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу.

В отношении 30-летнего череповчанина УМВД России по г. Череповцу возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкции данных частей статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.