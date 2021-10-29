Житель Устья на полтора года лишился прав за пьяную езду на вездеходе возле здания суда

46-летний мужчина разъезжал по Устью пьяным на вездеходе и попался. Летом мужчина был пойман на улице Спортивной в селе Устье Усть-Кубинского района: пьяным он управлял вездеходом без государственного регистрационного знака.

В судебном заседании нарушитель вину не признал. Согласно его версии, в тот день они с другом ремонтировали вездеход у гаража, а проверяя повороты, проехали 15 метров по асфальту. При развороте недалеко от здания суда у них заклинило передачу. Они стали ремонтировать вездеход, одновременно выпивая. Так, пока снимали рычаг, выпили бутылку водки. Как раз в это время к ним подъехал сотрудник ГИБДД. При этом вездеход был не на ходу, так что на нем нельзя было ехать.

В судебном заседании инспектор ГИБДД пояснил, что видел, как мужчина управлял вездеходом. По его внешнему виду было заметно, что он находится в состоянии опьянения.

Мировой судья, исследовав административный материал, заслушав водителя, свидетелей, пришел к выводу о его виновности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Мужчина обжаловал это решение, но Сокольский районный суд оставил его без изменения. Постановление вступило в законную силу.