Вологжанка вылила на сожителя окрошку, ударила блюдом и получила увечье

Житель одного из районов Вологодской области избил сожительницу из-за окрошки. Как установил суд, днем 18 июля 2021 года в селе Шонга Кичменгско-Городецкого района произошло побоище. Пьяные мужчина и его сожительница поссорились, так как она сделала ему замечание по поводу съеденной окрошки. Остатки еды она вылила ему на голову и вышла в холодный коридор. Однако мужчина побежал за ней и избил: нанес удар кулаком в лицо, а упавшую пинал. У женщины обнаружили закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости.

Подсудимый отправился под суд, где он вину не признал. Он утверждал, что перелом потерпевшая получила в результате падения на пол, после которого она сразу закричала. Также он сообщил, что причиной конфликта явилось то, что сожительница вылила ему часть окрошки на голову и ударила блюдом по голове. После ссоры влюбленные живут вместе.

Кичменгско-Городецкий районный суд по ч. 1 ст. 111 УК РФ назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, взыскав с него в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 8 625 рублей.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов региона.