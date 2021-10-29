Вологодские преподаватели приняли участие в составлении этнографического диктанта

Педагоги ВоГУ приняли участие в составлении вопросов для этнографического диктанта. С 3 по 7 ноября пройдет Большой этнографический диктант. Поучаствовать могут и вологжане. Участникам будут предложены тесты не только из общефедеральных вопросов, их будет 20, но и из региональных – 10. Экспертами, составителями вопросов от Вологодчины принимали участие преподавателе ВоГУ. В 2016 году участие принимали 2 тысячи вологжан, в 2020 - 12 тысяч.

Выполнить задания диктанта нужно за отведенное время – 45 минут, максимальное количество баллов, которые можно набрать, - 100.

Присоединиться к акции и пройти испытания можно на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. Задания будут опубликованы в 00:01 3 ноября 2021 года (мск). После прохождения диктанта участник сразу же получает личный результат с анализом ответов. Результаты Международной просветительской акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.