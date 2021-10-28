Вологжане ищут работу по 8 месяцев

Жители Вологодской области стали дольше искать работу - по сравнению с прошлым годом, интервал увеличился на 3 месяца.

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» провели исследование, результатом которого стал следующий вывод: среднестатистический безработный житель региона тратит на поиски работы 7 месяцев и 24 дня. Об этом сообщил ГородВо.

У среднестатистического россиянина дела обстоят получше: мы ищем работу в течение 6 месяцев и 27 дней. А жителю Северо-Западного федерального округа живется совсем вольготно — срок поиска работы, пусть и не работы мечты, занимает около 6 месяцев и 2 дней.