Молодой хакер из Вологды взламывал чужие аккаунты и крал данные

В Вологде задержали 22-летнего местного жителя. Его осудили по статье "Использование компьютерных несанкционированного копирования компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности". Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Вологодской области. Юный хакер использовал вредоносные программы и пробирался в чужие аккаунты на различных сайтах, а поле этого копировал информацию оттуда и продавал.

Молодой человек занимался незаконной деятельностью в течение 5 лет с 2017 по 2021 год. На суде вологжанин признался в преступлениях, а также оказал содействие следствию. Ему назначили 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу. За этот год осудили еще 3 опытных компьютерных пользователей за подобные правонарушения.