В Вожеге волк пытался украсть собаку, но соседи спасли питомца

В рабочем поселке Вожега Вологодской области на собаку напал волк. ЧП произошло в минувший вторник, 26 октября, ночью. Хищник пробрался на улицу Красноармейскую и зашел во двор. Там он набросился на собаку, которая сидела в будке на цепи. Об этом сообщила местная жительница в паблике поселка в соцсетях.

К счастью, шум услышали соседи. Они спугнули жителя леса и спасли собаку. Вожегодцы же такой новости совсем не удивились - случай не редкий в этих местах. Собаки - легкая добыча: «У нас в деревне в голодные зимы могли и в хлев залезть, и покрупнее кого задрать». Вожегодцы поделились и своими историями: «К нам в августе заходил».

Местные жители считают, что хищнику не хватает пищи в лесу - живности не осталось, охотиться не на кого: «Сами люди виноваты, загубили весь лес».