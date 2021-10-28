В Череповце построят новый ТЮЗ

В городе металлургов построят здание для нового Театра для детей и молодежи. Оно появится на первой линии будущего Шекснинского проспекта, недалеко от Южного шоссе. Об этом сообщил 28 октября мэр Череповца Вадим Германов в соцсетях.

На данный момент объявлен конкурс на архитектурный облик нового учреждения культуры. Заявки принимаются с 1 ноября, итоги озвучат в начале апреля будущего года. Рассматривать предложения архитекторов будет в том числе и Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов России Олег Романов, а также профессор кафедры "Архитектура общественных зданий" Московского архитектурного института Алексей Перекладов.

Сити-менеджер Череповца пообещал, что отбор будет жестким, зато автор лучшей работы получит премию.

Одно из требований к проекту - соответствие образу динамично развивающегося района. Череповчане смутились, ведь там "вентфасад, панельки, безвкусица"...