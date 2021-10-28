Вологодский губернатор попросил внести прививку от ковид в национальный календарь

Фото со страницы губернатора

27 октября губернатор Вологодской области провел эфир программы "Поокаем в сети". Олег Кувшинников сделал громкое заявление: по его мнению, чтобы избежать спада экономики из-за локдауна, стоит внести прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок. Таким образом россияне быстро сформируют коллективный иммунитет - сделать это нужно всем регионам сразу.

На данный момент на Вологодчине план по вакцинации выполнен лишь на 41%, а вот в моногоспиталях занято 90% коек. Идет 4 волна заболеваемости: за 28 октября заболело 356 вологжан, это одно из максимальных значений за всю пандемию в регионе.

Олег Кувшинников пояснил: «Регионы, которым переданы полномочия по введению ограничительных мер, действуют рассогласованно даже в пределах одного федерального округа. Считаю, политика регионов должна быть единой и согласованной с федеральным центром. Не надо закрывать всю страну на самоизоляцию и вводить жесткий локдаун. Надо внести вакцину от коронавируса в обязательный календарь прививок. Это гарантирует быстрое получение коллективного иммунитета. Не пострадает экономика, не будет никаких разночтений между регионами о введении ограничительных мер».

На данный момент во всех регионах страны введена обязательная вакцинация от COVID-19 некоторых групп населения.

Губернатор также рассказал, что все работающие в Правительстве Вологодской области уже прошли полную вакцинацию. Иначе их бы не пустили на работу: кто не вакцинировался и не имеет QR-кода, просто не могут пройти в здание - пропуска блокируются.

Правда, есть вероятность, что чем сильнее давление на вологжан, тем сильнее они сопротивляются. Многие просто покупают сертификаты, "зарабатывая" себе на уголовное дело.