Медики борются за жизнь двоих пострадавших при выбросе аммиака

Двое пострадавших в результате выброса аммиака в Череповце находятся в реанимации. Выброс аммиака на заводе "Фосагро" произошел в 7:12. В 7:50 о ЧП узнали спасатели.

В течение дня на промплощадке и в городе проводятся регулярные замеры атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что пострадали три человека: один работник цеха по производству жидких химических удобрений и двое подрядной организации, двое мужчин и одна женщина.

Они получили ожоги легких и глаз, были госпитализированы. Только что стало известно об их состоянии.

"Двое пострадавших при выбросе аммиака находятся в тяжелом состоянии", - сообщает портал «Город Во» со ссылкой на департамент здравоохранения области.

«Действительно, в медсанчасть «Северстали» сегодня поступило трое пострадавших после выброса аммиака. Двое из них — с термоингаляционной травмой. Сейчас они находятся в реанимации ожогового отделения в тяжёлом состоянии, получают кислородотерапию. Сейчас проводятся дополнительные исследования пациентов», — сообщили в департаменте здравоохранения области.

Как сообщает медицинская энциклопедия, термоингаляционная травма – это комбинированное повреждение дыхательных путей, возникающее при вдыхании горячего воздуха, пара, дыма и летучих токсических химических соединений, образующихся в процессе горения различных природных и синтетических материалов.

Как учат учебники химии, смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиак горит при наличии постоянного источника огня, кроме того, емкости могут взрываться при нагревании. Газообразный аммиак является токсичным соединением. При его концентрации в воздухе рабочей зоны около 350 мг/м3 (миллиграмм на кубический метр) и выше работа должна быть прекращена, а люди выведены за пределы опасной зоны. Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м3.

Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров — возбуждение, бред. При контакте с кожей — жгучая боль, отек, ожег с пузырями. При хронических отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха.

АО «Апатит» - крупнейшее в стране предприятие по производству фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот.