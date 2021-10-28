Вологжанка случайно убила мотоциклиста: полиция ищет свидетелей

В Вологде 22 июля 2020 года на перекрестке Ярославская-Ленинградская трагически погиб мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. 38-летний байкер на Хонде несся по улице Ленинградской, когда 35-летняя вологжанка на Ладе Калине стала поворачивать на Ярославскую. Мужчина то ли не справился с управлением на высокой скорости, то ли выбрал такой способ затормозить... Он упал с транспортного средства и буквально вкатился под красный автомобиль. От полученных травм мотоциклист скончался.

Страшный момент попал на запись с камер видеонаблюдения. На женщину за рулем Лады возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". На данный момент правоохранители ищут свидетелей смертельного ДТП. Просьба позвонить по телефонам: 8 (8172) 76-52-62, 76-52-75, 76-52-87 или «02».