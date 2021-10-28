11-летнего потерявшегося череповчанина выследила собака

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В минувшую среду, 27 октября, в Череповце пропал ребенок. 11-летний мальчик не вернулся с прогулки... Школьник ушел в 2 часа дня, но к положенному времени домой не вернулся. Когда родителям не удалось разыскать сына самостоятельно, они обратились в полицию. В десять часов вечера правоохранители составили на пропавшего ориентировку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Череповчане привлекли к поискам кинолога с собакой по кличке Юрмала. Собака обследовала территорию в Индустриальном районе и вышла к торговому центру на Ленина. Там через час и нашли мальчика: ребенок был один с разряженным телефоном. Загулялся.

Как выяснилось, Юрмале 5 лет, приехала из Вологды. Кинолог Борис Краснобаев работает с ней в паре уже три года - собака постоянно выручает в поисках.

Мальчику и отцу провели профилактическую беседу. Родитель также получит штраф или предупреждение за нахождение ребенка в ночное время на улице.