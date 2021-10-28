Череповец получит за федеральный счет еще 28 трамваев в ближайшие два года

Фото со страницы мэра Череповца

В Череповце прошло заседание Гордумы. Начальник отдела транспорта департамента ЖКХ Игорь Фасонов выступил с объявлением: город может получить еще 28 новых трамваев, если Череповец снова примут в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2021 году именно с помощью этого нацпроекта удалось закупить 12 низкопольных трамваев. Общественный транспорт продолжить развивать и дальше.

В 2022 году планируется приобрести еще 14 трамваев, 11 из них короткие, а три - сочлененные. На следующий 2023 год повторить. Всего 28 трамваев. Игорь Фасонов отметил: "Современные трамваи должны ездить по хорошим рельсам. Мы хотим их обновить. Есть программа поэтапной замены рельсов и всей инфраструктуры. Будет пять этапов. Сначала пути заменим на участке в 7,2 километра от Олимпийской до Судостроительной". Отметим, что всего в городе 30 км трамвайных путей.

Придется раскошелиться: только на первый этап потратят 523 миллиона рублей. Все этапы выльются в 2 миллиарда рублей. Вологда тем временем остается нелюбимым ребенком области. Новый общественный транспорт тут практически не появляется.