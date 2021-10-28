Некрасовский мост в Вологде получил отрицательное заключение экспертов

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в прямом эфире передачи «ПоОКаем в сети» 27 октября заявил, что проект Некрасовского моста в Вологде получил отрицательное заключение экспертизы. Как пояснил глава региона, битва еще не проиграна: необходимо соблюсти ряд требований. Так как объект будет расположен в исторической части города, приходится все согласовывать с комитетом по охране объектов культурного наследия. Город пытается устранить нарушения.

Олег Кувшинников не унывает: «Очень не хотел быть голословным, но после согласования заключения мы все-таки приступим к строительству моста во втором квартале 2022 года. Это мой оптимистичный прогноз. Деньги на строительство малого транспортного кольца в Вологде выделены».

Губернатор также сообщил о заключенном контракте на предпроектные работы по строительству моста во Флотском переулке. Проект должен быть согласован в следующем году, а 2023 стартовать строительство.