В Вологде разбиты три автомобиля, женщина-водитель получила травмы

В Вологде 27 октября на улице Челюскинцев, 49, около 10 часов утра произошло ДТП: столкнулись сразу три автомобиля, пострадал человек.

Женщина 1981 года рождения на «Ниссан Тииде» начинала движение, выполняя разворот у дома 49. При этом она не предоставила преимущество и допустила столкновение с «Мазда СХ5», которой также управляла женщина, 1986 года рождения. От столкновения «Мазда СХ5» выехала на стоянку, где врезалась в «Опель Корса». Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде, без пострадавших не обошлось: виновница столкновений получила травмы, но от госпитализации отказалась.