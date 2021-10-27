В Тотьме задержали 22-летнего педофила

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Тотемском районе задержан 22-летний местный житель по подозрению в совращении девочки в возрасте 12-14 лет. Правоохранители считают, что в октябре этого года мужчина вел переписку в соцсети с несовершеннолетней, особенно интересуясь сексуальными темами и вовлекая ребенка в общение.

В полицию обратились родители девочки, когда увидели сообщения в ее мобильном телефоне. На данный момент электронные носители изъяты, назначены судебные экспертизы. После задержания подозреваемый признался, что действительно общался с девочкой, но был пьян. Вологжанина заключили под стражу, ему грозит от 3 до 8 лет лишения. Ведется следствие.