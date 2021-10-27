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Происшествия27 октября 2021 18:19

В Вологде осудили мать двухлетнего ребенка, выпавшего из окна

Безответственная женщина будет 10 месяцев заниматься исправительными работами
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде прошел суд над матерью двухлетнего ребенка. 20 июня вечером малыш выпал из окна 4 этажа. Дитя сумело забраться на подоконник кухни и выдавить своим весом москитную сетку открытого окна... Ребенок ударился о землю и получил тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Суд признал вологжанку виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь женщина в течение 10 месяцев будет заниматься исправительными работами. 5% заработка будет уходить государству. Испытательный срок составляет 1 год.