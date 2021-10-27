Вологодские пенсионерки переругались в соцсети и получили компенсации

Две пенсионерки из Вожегодского района Вологодской области переругались в соцсети, а потом довели дело до суда. 71-летняя Татьяна потребовала взыскать 50 тысяч рублей с 64-летней Тамары в качестве компенсации морального вреда. Вторая женщина обратилась со встречным иском, но уже в 100 тысяч рублей, за оскорбления в той же самой переписке. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Как выяснилось, Татьяна опубликовала пост в сообществе „OFFLINE Вожега" об Огибаловской школе. Тамара начала оскорблять автора в комментариях, а Татьяна ответила ей взаимностью. Из материалов дела следует, что женщины допустили в адрес друг друга слова и выражения с унизительной оценкой лица, которые противоречат общепринятым нормам морали и нравственности.

Суд принял решение взыскать по 5 тысяч рублей компенсации и 300 рублей на возмещение расходов по оплате госпошлины с каждой из пенсионерок. Решение может быть обжаловано.