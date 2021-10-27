Десяток белорусских автобусов МАЗ будут катать череповчан в 2022 году

Салон новых автобусов

В Череповце в 2022 году на линию выйдут 10 белорусских автобусов МАЗ-303. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в соцсетях. Закупить транспорт планируется на инфраструктурный кредит. Правительство РФ уже подтвердило выделение средств Череповцу.

Отмечается, что МАЗ-303 — новая модель белорусского автопрома. У низкопольного автобуса оцинкованный кузов, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а самое главное - есть кондиционер. Для удобного захода и выхода на остановках - работает система «приседания».

Автобусы ждут в город металлургов к середине следующего года.