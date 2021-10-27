За публикацию эротической переписки мужа женщина заплатит 20 тысяч рублей

Жительница Сокола пошла на крайность, спасая семью. Ее муж другой женщине строчил эротические тексты в соцсетях, пока жене на глаза не попала эта переписка. Сокольчанка опубликовала в сети эту переписку, стремясь опорочить соперницу. Однако суд посчитал ее действия незаконными. Женщину оштрафовали.

Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, глубокой ночью 13 июля 2021 года 32-летняя жительница Сокола с домашнего компьютера скопировала с личной страницы мужа в социальной сети «ВКонтакте» его переписку сексуального характера с другой женщиной и разместила ее на своей странице.

Но история на этом не закончилась: адресат эротических посланий пошла в полицию. И жена блудливого супруга предстала перед судом - ее привлекли к ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Женщина вину признала. Она оправдывала свои действия тем, что хотела сохранить семью и потому в содеянном она не раскаялась. Может быть поэтому мировой судья не пожалел женщину - ей назначен штраф в размере 20 000 рублей.

О судьбе семьи, в которую вторглась соперница, не сообщается.