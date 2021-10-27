Вологодский недоросль залез на ротонду, выломал камеру и похвастался этим в Instgram

Деревянная набережная - одна из достопримечательностей, которую "полюбили" вандалы. Фото: Александр Паршуков, Вытегра.

В Вологодской области вади видео в Instagram вандал сорвал уличную видеокамеру.

Инцидент произошел на обновленной набережной в Вытегре 31 июля 2021 года.

21-летний юноша предстал перед судом за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В дневное время нетрезвый юноша в верхней части деревянной набережной реки Вытегры залез под крышу ротонды и вырвал камеру наружного видеонаблюдения.

Ущерб администрация города оценила в 2500 рублей.

Как сообщает пресс-служба судов области, подсудимый вину признал. Полицейским он рассказал, что гулял по городу и попросил прохожего снять на телефон, как он срывает камеру видеонаблюдения. Видео он выложил в Instagram, а камеру выбросил в урну у фонтана.

Мировой судья назначил молодому человеку наказание: 300 часов обязательных работ, кроме того, он взыскал с него в пользу администрации 2,5 тысячи рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.