В череповецких моногоспиталях около 17 процентов вакцинированных

В моногоспиталях Череповца 17 процентов госпитализированных оказались привитыми. Такую цифру приводит мэр города Вадим Германов.

По его информации, на 26 ноября в моногоспиталях лечение проходят 956 пациентов, в том числе 169 человек, которые ранее прошли вакцинацию.

По его словам, подавляющее большинство, 136 человек. старше 60 лет. Еще 19 человек младше 50 лет и имеют хронические заболевания.

Он заверил, что все 169 вакцинированных пациентов моногоспиталей переносят болезнь в легкой форме.

По цифрам мэра, врачи борются за жизнь 137 тяжелобольных, из которых 25 подключены к аппаратам ИВЛ, 290 получают кислород.