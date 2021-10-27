21-летний солдат избил сослуживца до больничной койки

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Ссора в вологодской воинской части закончилась больницей и судом. Сослуживцы подрались, потому что один из них оскорбительно исказил фамилию другого.

О ЧП сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Драка произошла в июле этого года в военной части 78004-5, расположенной в Белозерске. В казарме сослуживцы поссорились и подрались. 21-летний солдат избил другого, бил кулаками в лицо и в живот.

Санинструктор военной части увидел на лице солдата синяки. Бледность юноши говорила и о внутренней травме. Медик предположил, что из-за ударов в живот может быть повреждена селезенка. Солдат был срочно доставлен в больницу, где ему удалили селезенку.

За тяжкий вред здоровью его товарищ пошел под суд. На суде он признал свою вину частично. Он не отрицал, что избивал товарища, но совсем не хотел нанести ему серьезный вред здоровью.

Суд отправил 21-летнего драчуна на 4 года в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов.