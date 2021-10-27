В Череповце не хватает коек с кислородом: планируют закрыть хирургию санчасти "Северсталь"

В Череповецких моногоспиталях развернута тысяча коек для коронавирусных больных. Однако медики готовят еще 300.

Об этом сообщает официальный сайт Череповца. По словам начальника отдела организации медпомощи по Череповцу областного департамента здравоохранения Людмилы Дубовенко, сейчас в городе работает три моногоспиталя. В них ежедневно поступает 70—80 пациентов из Череповца и ряда районов, а выписывается значительно меньше. Загруженность моногоспиталей на пределе и составляет от 95 до 98 процентов. То есть свободны 20-50 коек, но: "Бывают дни, когда на пальцах считаем свободные койки с кислородом. Мы создали чат, в нем скорая смотрит, в какой моногоспиталь везти пациента".

Между тем темпы заболеваемости не падают. Поэтому 100 коек планируется открыть в Шексне. И готовятся 300 коек в медсанчасти „Северсталь“.

По словам Людмилы Дубовенко, с конца сентября подъем заболеваемости в три раза. Каждый 6 - 7 инфицированный попадает в стационар: госпитализация возросла в два раза за последние шесть недель. При этом потребность в кислороде возросла в 3,5 раза.

При создании коек для ковидных больных снижается возможность оказания другой медпомощи. Так, для оказания экстренной помощи, при организации второго отделения моногоспиталя в санчасти Северстали, останется лишь одна областная больница № 2.

Сейчас в медсанчасти «Северсталь» развернуто 200 коек в терапевтическом отделении. Еще 300 коек готовы создать, но придется закрыть хирургическое отделение, сообщает официальный сайт Череповца.