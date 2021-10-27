Три череповецкие управляющие компании могут лишиться лицензии

Три череповецкие управляющие компании могут лишить лицензии.

Мэрия называет их: это УК «Северная», «Порядок» и «КапиталСтройСервис».

Жалобы на УК превысили терпение контролирующих органов. Грязные дворы, отсутствие приборов учета, разрушающиеся фасады, проблемы с лифтами - таков результат работы горе-управленцев.

Под контролем этих управляющих компаний находится 21 дом. На столах руководителей - более 70 предписаний и выписанных штрафов, сумма их более 3 миллионов рублей.

«Северная» и «КапиталСтройСервис» вот-вот обанкротятся.

Как оказалось, проблема не нова: еще в 2020 году собирались исключить некоторые дома из их лицензий, но помешал мораторий на проверки. В этом году представители УК и совсем не приходят на проверки. Поэтому, вероятно, будет поставлен вопрос об исключении домов из реестра лицензии, сообщили в мэрии Череповца.