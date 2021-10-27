Девятилетний мальчик отравился угарным газом в Череповце, трое детей спасено

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В Череповце на пожаре пострадал ребенок. Загорелось в жилом доме коридорного типа на улице Ленина, 149.

Как сообщает пресс-служба МЧС, площадь пожара составила всего два квадратных метра. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение оконной рамы между душевой и коридором, а также вещей на стиральной машине.

10 человек вышли на улицу из задымленного дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Трое детей, девочка 6 лет и мальчики 8 и 9 лет выведены пожарными с помощью спасательного устройства по лестничным маршам. Мальчик 2012 года рождения госпитализирован, у него отравление угарным газом.

Причина ЧП – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В ликвидации задействовано 13 человек личного состава, 5 единиц техники, из них от МЧС России 9 человек, 3 единицы техники.