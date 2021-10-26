На Вологодчине решили пересчитать норок, выдр и бобров

Специалисты Вологодского охотдепартамента проведут подсчет норок, выдр и бобров в местных охотничьих угодьях. Охотоведы пройдут по берегам водоемов и будут фиксировать следы грызунов на выпавшем снегу. Норы и тропы животных также помогут с подсчетом.

Планируется пересчитать бобровые поселения, сваленные ими деревья. Профессионалы также оценят, хватает ли зверям еды. Вологжане уточнят видовое разнообразие и распространение грызунов, что поможет при регулировании численности. Об этом сообщил начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

Работы на свежем воздухе будут проходить до середины декабря. Уже более точно численность озвучат лишь в феврале.