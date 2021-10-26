В Великом Устюге выбрали руководителя АО "Дед Мороз"

Фото: сайт администрации Великоустюгского муниципального района.

В Великом Устюге утвержден новый руководитель АО "Дед Мороз". Его выбрали из числе местных чиновников. Он работает на посту начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации района.

"Алексей Израловский единогласно утвержден Советом директоров на должность временного генерального директора АО «Дед Мороз»", - сообщает "Устюжаночка".

Напомним, генеральный директор Олег ВАсильев погиб 20 октября 2020 года в ста километрах от Великого Устюга при падении вертолета. 29 октября врио гендиректора была назначена Ирина Курина. Сейчас вновь прошло назначение, причем рассматривались две кандидатуры, обе - из местных чиновников.

Согласно открытых источников, учредителями АО являются: Комитет по управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального района, Комитет по управлению имуществом Вологодской области, ОАО "Новаторский леспромхоз".