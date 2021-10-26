Подозреваемой в убийстве Сони Жаворонковой предъявили обвинение

ФОто : СУ СК РФ по Вологодской области.

В Вологде женщине, ранее арестованной по подозрению в убийстве малолетней, предъявлено обвинение. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) в отношении 40-летней женщины.

26 октября сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) регионального СУ СК России подозреваемой предъявлено обвинение в совершении убийства, то есть умышленного причинения смерти малолетнему, - преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщала "Комсомолка", днем 16 октября 2021 года 40-летняя Ульяна Ланская увидела на улице двух девочек, распространявших самодельные листовки об охране окружающей среды. Она заманила их к себе в однокомнатную квартиру. Одну из них отправила домой, а вторую зверски убила, нанеся множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений 9-летняя девочка скончалась на месте.

Женщину обнаружили в Карелии, на станции Беломорск ее сняли с поезда. На допросе женщина призналась в преступлении, однако после ареста в зале суда говорила о своей невиновности.