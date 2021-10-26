Месячный младенец из Белозерска попал на ИВЛ из-за ковида

25 октября из Белозерска привезли в Череповец месячного малыша: младенец заболел коронавирусом. Новорожденного срочно положили под аппарат ИВЛ, врачи диагностировали маленькому пациенту двухстороннюю коронавирусную пневмонию. Об этом сообщила Людмила Дубровенко, начальник отдела организации медпомощи по Череповцу.

Ранее медики говорили, что вирус для детей не опасен - протекает легко. Однако теперь ковид мутировал, тяжело болеют дети и молодежь. Врачи боятся, что вирус мутирует в организмах невакцинированных людей и научится уходить от вакцины. Самым верным решением называют вакцинацию, все ради создания коллективного иммунитета.

В Череповце пока привилось лишь 107 тысяч взрослых - 52% от плана, еще 60 тысяч переболело. По подсчетам чиновницы, еще 90 тысяч взрослых могут заболеть. В Вологде привилась 101 тысяча человек, за минувшие сутки 1359 вологжан.