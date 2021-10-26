Только 2-3% вакцинированных вологжан заболевают COVID-19

Замруководителя оперштаба по ковиду на Вологодчине, главный врач областной больницы Алексей Плотников в прямом эфире опроверг миф, что с ростом вакцинированных растет и число заболевших коронавирусом.

Оказалось, из привитых вологжан ковидом заболевают лишь 2-3% - один человек из 30. Получается, что и риск заразиться у вакцинированных в 30 раз ниже непривитых. В госпитализации лишь каждый 10 вологжанин из привитых нуждается в госпитализации. Обычно это пожилые люди с хроническими заболеваниями, старше 60 лет.

Количество заболевших вакцинированных вологжан считается через портал Госуслуг и федеральные регистры. В данный момент на Вологодчине буйствует очень заразный «дельта»-штамм, коронавирус стал распространяться быстрее.

Начинают заболевать и те, кто переболел или привился в первую волну - иммунитет против коронавируса уже успел снизиться, необходима ревакцинация. В регионе успели ревакцинироваться 17 тысяч человек. На повторную вакцинацию ждут еще 35 тысяч вологжан.

Алексей Плотников отметил, что заразиться коронавирусом от вакцины невозможно - там не используют живого возбудителя инфекции. В состав входит только часть белка коронавируса, на него и вырабатываются антитела.